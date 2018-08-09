Харьков выделит средства на закупку инсулинов – горсовет

Сегодня, 9 августа, харьковчане, остро нуждающиеся в инсулине, встретились с чиновниками городского совета по вопросу обеспечения их медпрепаратом.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, люди выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией с обеспечением инсулинами больных.

Представители городской власти разъяснили, что решают эту проблему. Подготовлен проект решения о выделении из городского бюджета средств на приобретение инсулинов для больных сахарным диабетом, который будет рассмотрен 22 августа на сессии Харьковского городского совета.

Как сообщили в горсовете, планируется выделить около 2 млн грн, но это не решит вопрос в целом.

В пресс-службе рассказали, что с марта городская власть ведет переписку с Министерством здравоохранения с просьбой предоставить дотацию в размере 22,7 млн грн, поскольку целевая госсубвенция, выделенная для Харькова на закупку инсулинов в 2018 году, составила 22,9 млн грн, что позволяет обеспечить только 32% всех больных сахарным диабетом в Харькове.

Субвенция была распределена так, чтобы, в первую очередь, были стопроцентно обеспечены инсулином дети, на 70% - студенты, а взрослые – на 30-32%, в зависимости от помесячного распределения. Всего на эти цели городу необходимо 65 млн грн.

Директор Департамента здравоохранения горсовета Юрий Сороколат разъяснил, почему возникла такая проблема. По его словам, государство, формируя бюджет на 2018 год, не определило правила распределения средств на эту программу.

«Правила финансирования определяются законом о бюджете. Например, если бы было установлено, что из госбюджета государство обеспечивает эту программу на 40%, 50% или 60%, а остальное - за средства местного бюджета, тогда и вопросов бы не было. В течение полугода нам обещают, что будет дотация. В прошлом году государство ее предоставило. Мы хотим каким-то образом решить эту проблему. Мы уже многие другие обязательства взяли на себя, в частности, к нам обращались родители детей, больных муковисцидозом, и мы оказываем им всю посильную помощь. Мы не стоим в стороне», - сказал Юрий Сороколат, акцентируя внимание на компетенции органов местной власти, которая не может распределять средства на такие нужды без четкого регламента со стороны высших органов власти.

В свою очередь заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сообщил, что 25 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совещании дал четкое поручение Министерству здравоохранения установить фактическую потребность по обеспечению больных инсулинами в стране.

Заммэра отметил, что премьер дал прямое указание, потому что он понимает, как формируется бюджет, какие субвенции должны поступать в области и города.

Кроме того, он подчеркнул, что городская власть продолжит работать с Минздравом и будет обращаться в Кабинет министров Украины, чтобы получить необходимые средства на последующие месяцы. И если они все же не будут получены, то их снова выделят из городского бюджета.