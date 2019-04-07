Харьковчан лишили фонтана "Каскад": вода не будет течь по ступеням

07 апреля 2019 г. 11:40
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Излюбленное место харьковчан - фонтан Каскад -  замуровали под ступени, и теперь вода по ним течь не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как отмечается в отчете о работах в парке Шевченко,  визитную карточку сада Шевченко и всего Харькова - комплекс фонтанов Каскад, заменили на обычный фонтан.

«На «Каскаде» ведутся строительно-монтажные и отделочные работы. На площадке перед спуском будут работать два фонтана, сами ступени облицуют гранитом, и по ним вода течь не будет», - сказано в сообщении горсовета.

Также были опубликованы фото, на которых видно, что комплекс  фонтана «Каскад» разрушен и заменен ступенями. 

Комплекс фонтанов Каскад был построен 1955 году, в рамках подготовки к 300-летию города.  В западной части сада была построена каскадная лестница архитектором А. С. Маяк и инженером Ф. И. Савускан. По каскаду стекал фонтан, а с верхней смотровой площадки открывался живописный вид на долину реки Лопань.

Как отмечает Стройобзор, еще год назад, в визуализациях, фонтан Каскад был еще запланирован, а теперь проект был тайным образом пересмотрен. 

На начало 2018 года стоимость реконструкции "Каскада" составила  57,2 млн. грн. 

Напомним, последний раз Каскад  ремонтировался в 2015 году. Тогда город на это потратил почти 9 миллионов гривен. 

 

Видео: 

Харків. Реконструкція фонтану в саду ім. Т.Г. Шевченка

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