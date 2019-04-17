Харьковчан лишили многофункциональной спортивной арены

На сессии Харьковского горсовета, которая проходит сегодня, депутаты окончательно "похоронили" надежды многих харьковчан на появление современной многофункциональной арены в городе.

Речь идет о постройке новой арены площадью 5 га на пр.Петра Григоренко, 2б возле Дворца Спорта, которую планировалось возвести еще в 2014-м году.

О планах горсовета изменить целевое назначение данного участка сообщил накануне харьковский активист-антикоррупционер и депутат горсовета Игорь Черняк на своей странице в Фейсбук.

«На том месте, где могла быть построена, а вернее - достроена, современная арена, мы получим... очередной жилой комплекс!

Ничего личного. Просто бизнес.

Такие они, реальные приоритеты Геннадия Кернеса и его команды», - отметил активист.

Рассматривая вопрос об изменении целевого назначения участка, отведенного под строительство «ХарьковАрены», городской голова отметил, что данный объект принадлежал олигарху Сергею Курченко.

«И кому он его продал - прошло без нас. Нам жаль, что Арены не появилось. Да, вынесен вопрос целевого назначения, но это затея заказчика, (владельца недостроя). Мы же будем уделять внимание реконструкции Дворца спорта, и если найдется инвестор - мы найдем место под новую Арену», - сказал Кернес.

Депутаты поддержали мнение мэра и проголосовали, своим решением передав «Арену» застройщику.