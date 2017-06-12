Харьковчан на сутки оставят без воды

12 июня 2017 г. 12:32
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В части Московского, Киевского и Немышлянского районов с 8:00 14 июня до 8:00 15 июня будет прекращено водоснабжение,  сообщили в прес-службе горсовета.

Как пояснили  в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта на водопроводных сетях.

Так, в Московском и Киевском районах водоснабжение будет прекращено в части, ограниченной: ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Тимуровцев, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев.

В Немышлянском районе подача воды будет прекращена в части, ограниченной: пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской армии, ул. Прелестная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

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