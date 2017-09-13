Харьковчан оставили без воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 13 сентября, временно отсутствует водоснабжение, передает прес-службы горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Мира, 34 (п. №2, спаренный стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Лермонтовской, 14/16 (п. №1, стояк), ул. Шевченко, 343 (п. №1, стояк), пр. Жуковского, 5 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 51-а (п. №6, стояк), подачу воды планируют возобновить до 17:00; на ул. Металлиста, 10 (п. №5), ул. Бучмы, 38-а, ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк), ул. Николая Бажана, 10 (п. №2, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Льва Ландау, 12 (п. №4, стояк), въезде Фесенковском, 12 (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 111 (стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Евгения Котляра, 12 (п. №1, стояк), воду должны включить до 20:00.