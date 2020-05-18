Харьковчан ожидает очередное повышение тарифов на воду и канализацию

КП «Харьковводоканал» опубликовало информацию о повышении стоимости тарифов на услуги на 2021 год. Как сообщают в ХАЦ, планируется, что в 2021 году тариф по централизованному водоснабжению (холодная вода) для населения вырастет на 22,1% и составит 18,6 грн. за 1 куб.м. Тариф на централизованное водоотведение (канализация) для населения вырастет на 19,7% и составит 11,03 грн. за 1 куб.м.

Действующие тарифы «Харьковводоканала» вступили в силу 5 февраля 2020 года. Сейчас тариф на холодную воду равен 15,23 грн за 1 куб.м., а на канализацию - 9,22 грн за 1 куб.м. То есть, стоимость двух услуг (холодная вода + канализация) в целом вырастет на 5,18 грн. за 1 куб.м.

В КП «Харьковводоканал» говорят, что на изменение тарифов повлияло увеличение объемов реализации услуг на 5,4% по централизованному водоснабжению и уменьшение объема на 0,6% по централизованному водоотведению. А также увеличение расходов на электроэнергию на 18,7%, рост тарифа на электроэнергию на 10,0%, увеличение расходов на оплату труда, увеличение расходов на ремонты и материалы на 181,8%.

В этот раз, в связи с режимом карантина, открытое обсуждение изменения тарифов состоится онлайн, путем применения технических средств, в том числе, видео- и аудиосвязи. Обсуждение должно состояться 26 мая, в 10:00. Информацию о подключении к слушанию можно будет получить после предоставления заявки на участие. Заявки для участия в открытом обсуждении, вопросы и предложения принимаются до 25 мая включительно.