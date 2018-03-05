Харьковчан приглашают присоединиться к сбору средств для детей с нарушениями слуха

05 марта 2018 г. 14:00
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Всеукраинская благотворительная акция «Услышь мир!» пройдет со 2 по 22 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Организатор акции - Всеукраинская благотворительная организация «Сердце к сердцу» - проводит сборы средств для детей с различными заболеваниями уже тринадцатый год подряд.

За 12 лет проведения акций областным детским больницам было передано медицинское оборудование на общую сумму около 32 миллиона гривен.

В прошлом году совместными усилиями по всей Украине волонтерами было собрано более 3 миллионов гривен для детей с нарушениями зрения.

Харьковская область в период проведения акции «Я хочу видеть жизнь» собрала почти 33 тысячи гривен.

На эти средства приобрели и передали в областную клиническую детскую больницу современное медицинское оборудование - аппарат для динамической офтальмохромотерапии «Радуга», аппарат для тренировки аккомодации «Ручеек» и макулостимулятор.

Для того, чтобы принять участие в акции «Услышь мир!», со 2 по 22 апреля можно перечислить взносы по реквизитам: р/с 2600501306399 в Киевском отделении филиала ПАО «Кредобанк», МФО 325365, ЕГРПОУ 34354227, назначение платежа: «Для Харьковской области. Благотворительный взнос на приобретение медицинского оборудования».

Дополнительную информацию можно узнать по тел.: (050) 159-31-54.

 

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