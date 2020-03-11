Харьковчан учили общаться с бездомными животными

Обучающий тренинг для участников проекта «Курс универсального волонтера» провели в КП «Центр обращения с животными».

Как сообщили в приюте, на курсе обучают вести волонтерскую деятельность в детских домах, учреждениях для пожилых людей, а также оказывать помощь бездомным животным. Участникам тренинга рассказали о правилах общения с животными из городского приюта и дали возможность наладить с ними контакт.

«Центр обращения с животными сотрудничает со многими общественными и госучреждениями в плане обучения правилам безопасного общения. Это самый разнообразный опыт: начиная от обучения волонтеров, детей в школах, заканчивая инспекторами различных предприятий, которые по роду деятельности контактируют с не всегда дружелюбными собаками, которые охраняют территорию», - рассказали в Центре обращения с животными.

В приюте отметили, что ждут волонтеров на Дни открытых дверей, чтобы они, используя новые знания, помогли сотрудникам предприятия найти бездомным животным семью.