Харьковчан ждет автошоу и выставка

Фестиваль технических видов спорта состоится 8-10 ноября в Харькове, об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщили организаторы, гостей мероприятия ожидают автошоу с развлекательной программой, конкурсами и призами от партнеров.

На пл. Свободы пройдет автомобильная выставка, на которой будут представлены новинки автосалонов, внедорожники, кроссоверы, квадроциклы, а также дополнительное оборудование, запчасти и аксессуары для машин.

8 ноября на пл. Свободы состоятся официальное открытие фестиваля, выставка внедорожной техники, парад участников, старт гонки вслепую на специально подготовленной трассе и шоу-программа.

9-10 ноября в поселке Безлюдовка пройдет финал внедорожных соревнований и празднование дня рождения off-road клуба «JUMA».

Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, фестиваль технических видов спорта стал традиционным.

«Мы рады, что третий год проводим в Харькове такое масштабное мероприятие, которое позиционирует Харьков как спортивную столицу, а также способствует поднятию имиджа города», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.