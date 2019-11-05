Харьковчан ждет автошоу и выставка

05 ноября 2019 г. 13:55
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Фестиваль технических видов спорта состоится 8-10 ноября в Харькове, об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. 

Как сообщили организаторы, гостей мероприятия ожидают автошоу с развлекательной программой, конкурсами и призами от партнеров.

На пл. Свободы пройдет автомобильная выставка, на которой будут представлены новинки автосалонов, внедорожники, кроссоверы, квадроциклы, а также дополнительное оборудование, запчасти и аксессуары для машин.

8 ноября на пл. Свободы состоятся официальное открытие фестиваля, выставка внедорожной техники, парад участников, старт гонки вслепую на специально подготовленной трассе и шоу-программа.

9-10 ноября в поселке Безлюдовка пройдет финал внедорожных соревнований и празднование дня рождения off-road клуба «JUMA».

Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, фестиваль технических видов спорта стал традиционным.

«Мы рады, что третий год проводим в Харькове такое масштабное мероприятие, которое позиционирует Харьков как спортивную столицу, а также способствует поднятию имиджа города», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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