Харьковчан зовут на акцию против безнаказанности полицейских

04 июня 2019 г. 13:47
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В Харькове пройдет акция протеста против безнаказанности полицейских.

Об этом сообщили в соцсети организаторы акции – Харьковский антикоррупционный центр.

Акция посвящена событиям в Переяслав-Хмельницком Киевской области, где в результате стрельбы двух пьяных сотрудников полиции был ранен, а затем скончался 5-летний Кирилл Тлявов.

Начало акции запланировано на 19:00. 

«Сегодня, в Харькове собираемся в 19.00 у Областного Управления полиции (Харьков, ул. Жен Мироносиц 5)», - говорится в сообщении организаторов акции, - Уже давно понятно, что у нас не работают должным образом органы правопорядка. Так дальше нельзя».

Участников акции организаторы мероприятия призвали брать с собой цветы, лампадки и игрушки, чтобы почтить память погибшего ребенка.

 

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