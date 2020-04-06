Харьковчанам бесплатно раздадут маски

Через школы и детские сады города в ближайшее время начнется выдача защитных масок семьям харьковчан. Такое решение было принято сегодня, 6 апреля, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которую провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Первый вице-мэр отметил, что 1 млн масок были приобретены в Китае за счет средств, выделенных из резервного фонда города. Вся продукция сертифицирована.

«Сейчас маски находятся в Городской клинической больнице №13. Буквально сегодня мы начнем развозить их по районам. 750 тыс. масок будут розданы через Департамент образования. Для этого мы задействуем директоров школ и детских садов, у которых есть базы данных детей и их родителей. На каждого члена семьи пока мы выдадим по одной маске», - сообщил Игорь Терехов.

Также выдача масок будет осуществляться через учреждения Департамента труда и социальной политики и Департамента здравоохранения. В дальнейшем, сообщил первый вице-мэр, город планирует закупить и раздать харьковчанам еще 1 млн. масок.







Отметим, согласно карантинным мерам по предупреждению распространения коронавируса, горожане должны выходить на улицу только в защитных масках.