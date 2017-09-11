Харьковчанам отключили воду: адреса

В ряде домов некоторых районов Харькова сегодня, 11 сентября, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, это связано с ремонтом водопроводных сетей.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Душкина, 6, водоснабжение планируют возобновить до 18:00.

В Киевском районе, на ул. Звездной, 2-50, ул. Звездной, 34, 36, 40, 42/13, в пер. Электроинструментальном, 3, 5, 7, в пер. Юрия Кондратюка, 2/10 (столовая), 9, воды не будет до 18:00; на пр. Московском, 17-а, 19/23, - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Светлой, 21 (п. №1, стояк), воду включат до 17:00; на пр. Юбилейном, 68 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №7, стояк), ул. Академика Павлова, 140-а (п. №2), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Фермерской, 1-57, ул. Комбайновской, 2/8-51, ул. Юдина, 2-21/18, ул. Менделеева, 2-20, ул. Грушевского, 5, 19, 21, 23, 27, 29, в пер. Ржевском, 12, на пр. Любови Малой, 12, 12-а, 14, воду планируют дать до 10:00; на ул. Кибальчича, 21 (п. №3, стояк), ул. Николая Бажана, 10 (п. №2, спаренный стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, в пер. Зерновом, 6/1 (п. №3, стояк), на пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1), въезде Тарасовском, 12 (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау, 12 (п. №3, спаренный стояк), 16 (п. №13, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00.

В Шевченковском районе, в пер. 1-м Боевом, 1-10, пер. 2-м Боевом, 2/17-12, на ул. Клочковской, 199 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк), подачу воды должны возобновить до 20:00.