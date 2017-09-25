Харьковчанам отключили воду: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 25 сентября, временно отсутствует водоснабжение, передает прес-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Шишковской, 38, 40, водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк), ул. Познанской, 12 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко, 23 (стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №6, стояк), ул. Владислава Зубенко, 27 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 160-б (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 34 (п. №2), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Николая Бажана, 10 (п. №2, спаренный стояк), воду должны включить до 17:00; на ул. Власенко, 22 (п. №1, спаренный стояк), ул. Коростельской, 4-31, - до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Макеевской, 3-52, 4, 53, ул. Азербайджанской, 5-15/18, ул. Петра Ширяева, 1/19-25, въезде 3-м Макеевском, 1-20, ул. Родниковой, 1/45-69, ул. Азербайджанской, 32, 32-а, 34, 34-а, воду дадут до 17:00; в пер. Лопатинском, 15-18 (п. №1), - до 20:00.

В Слободском районе, на проезде Садовом, 14 (п. №1, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 70 (п. №3, стояк), ул. Холодногорской, 9 (п. №1, стояк), подачу воды возобновят до 17:00; на ул. Волонтерской, 64 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4, стояк), ул. Динамовской, 2 (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 17:00; на пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. Новопрудной, 4 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 66 (п. №7, стояк), ул. Клочковской, 191 (п. №2, стояк), - до 20:00.