Харьковчанам отключили воду: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 26 сентября, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 94, 94-а, 94-б, ул. Героев Труда, 34 (п. №2, стояк), ул. Валентиновской, 35/81 (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Амосова, 17, 19, 21, Салтовском шоссе, 248-а, воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Любови Малой, 2/1 (п. №3, стояк), ул. Камской, 1 (п. №2), подачу воды возобновят до 17:00.

В Основянском районе, на ул. Макеевской, 3-52, 4, 53, ул. Азербайджанской, 5-15/18, 32, 32-а, 34, 34-а, ул. Петра Ширяева, 1/19-25, въезде 3-м Макеевском, 1-20, ул. Родниковой, 1/45-69, воду включат до 14:00.

В Слободском районе, на ул. Киргизской, 9-д (п. №3), воды не будет до 17:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 70 (п. №3, стояк), водоснабжение возобновят до 17:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 338 (п. №2), пр. Победы, 71-б (п. №1), воду должны включить до 17:00; на пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. Новопрудной, 4 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), 6 (п. №1, спаренный стояк), - до 20:00.