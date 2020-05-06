Харьковчанам предлагают пройти соцопрос «Публичная безопасность и доверие к правоохранительным органам»

06 мая 2020 г. 12:46
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Социологический опрос «Публичная безопасность и доверие к правоохранительным органам» - это исследование, которое проводится с целью улучшения качества правоохранительных услуг, а также определения проблем безопасности в районах Харькова и Харьковской области.
 
По результатам опроса будут установлены приоритетные направления обеспечения общественной безопасности и порядка на территории Вашего проживания на текущий год и оценена эффективность работы правоохранительных органов в прошлом году. Пройти опрос можно на компьютере, планшете или смартфоне с ссылками (нажмите введите или скопируйте ссылку в адресную строку браузера):
Ответы на вопросы займут у Вас 10-15 минут. При необходимости Вы можете прервать заполнение анкеты и продлить ее заполнять в свободное время - для этого нажмите «Продолжить позже» в правом верхнем углу экрана, а для возврата нажмите «Загрузить незавершенное опроса» в том же месте.
 
Опросы абсолютно анонимны. Результаты будут исчисляться в обобщенном виде с группировкой по районам города и области.
 
Отметим, что это ежегодное мониторинговое исследование, которое проводится с 2013 года Харьковским национальным университетом внутренних дел (научно-исследовательской лабораторией по проблемам противодействия преступности) совместно с Главным управлением Национальной полиции в Харьковской области при поддержке Социологической ассоциации Украины, Консультативного миссии Европейского Союза и Харьковской областной государственной администрации в рамках региональной программы обеспечения общественной безопасности и порядка и противодействия преступности на территории Харьковской области.
 

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