Харьковчанам предлагают пройти соцопрос «Публичная безопасность и доверие к правоохранительным органам»

Социологический опрос «Публичная безопасность и доверие к правоохранительным органам» - это исследование, которое проводится с целью улучшения качества правоохранительных услуг, а также определения проблем безопасности в районах Харькова и Харьковской области.

По результатам опроса будут установлены приоритетные направления обеспечения общественной безопасности и порядка на территории Вашего проживания на текущий год и оценена эффективность работы правоохранительных органов в прошлом году. Пройти опрос можно на компьютере, планшете или смартфоне с ссылками (нажмите введите или скопируйте ссылку в адресную строку браузера):

Ответы на вопросы займут у Вас 10-15 минут. При необходимости Вы можете прервать заполнение анкеты и продлить ее заполнять в свободное время - для этого нажмите «Продолжить позже» в правом верхнем углу экрана, а для возврата нажмите «Загрузить незавершенное опроса» в том же месте.

Опросы абсолютно анонимны. Результаты будут исчисляться в обобщенном виде с группировкой по районам города и области.