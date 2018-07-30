Харьковчанам рассказали, как не попасть в рабство

Против торговли людьми борются почти все страны мира, и, тем не менее, эта проблема до сих пор остается одной из самых распространенных. Наиболее частыми является сексуальная, трудовая эксплуатация, а также привлечение к попрошайничеству. Как выявить тревожные сигналы и не попасться в рабство - учили сегодня и в Харькове.

Ольга Белецкая, организатор

У цьому році цей захід 30 липня присвячений інформації населення про небезпеку потрапляння саме у трудове рабство. Ну, як така, статистика неможлива, те, що нам відомо, це лише є лише верхівка айсбергу. Цей злочин по обсягу прибутків зараз займає друге місце після торгівлі зброєю. Навіть торгівля наркотиками по злочинним прибуткам займає 3-тє місце.

Акция проходила в виде квеста. Импровизированный лабиринт могли пройти все желающие, перед этим, взяв необходимые вещи в поездку. Организаторы им ставили компрометирующие вопросы, которые могли бы в реальной жизни привести к попаданию в рабство.

Иностранный работодатель работает только на условиях официального трудоустройста. Он предлагает вам подписать официальный договор, и вы еще не выехали за границу. Но вот незадача – этот договор на иностранном языке. Допустим, не на английском, который мы все знаем, а на испанском, на французском. Что вы сделаете? Подпишете или нет? – Сначала я найду носителя языка… - А как вы найдете, подписать нужно здесь и сейчас. - Я заподозрю что-то неладное и откажусь! – А это работа вашей мечты? – Все равно откажусь!

Человеку при любых обстоятельствах нельзя никому отдавать свои документы, подписывать договор, если непонятно о чем в них говорится, предостерегают специалисты. А еще - не ехать за границу без рабочей визы, если вы едете работать. Также следует знать, что так называемыми вербовщиками чаще всего является брачные или модельные агентства. Они могут привлекать жертв через родных, знакомых и друзей.

Вячеслав Марков, участник

Нашим департаментом по противодействию торговли людьми Национальной полиции Украины, только за первое полугодие раскрыто, выявлено 190 случаев фактов преступления, связанных с торговлей людьми. 14 лиц задержано в настоящее время, в отношении их ведется следствие. И порядка 150 гражданам за первое полугодие дан статус «людина, постраждала від торгівлі людьми».

За последние четыре года около 70 000 украинцев - это только по официальным данным - попали в трудовое рабство. Сегодняшние участники акции достаточно знакомы с этой темой. Хотя в жизни и не сталкивались с этой проблемой, уверяют, что трудовая эксплуатация - это закономерное явление в Украине, где люди в постоянных поисках лучшей зарплаты и условий труда.

Денис Новиков, участник акции

Каждый день, когда обычному человеку приходиться продавать свою рабочую силу практически за бесценок, он всегда задумывается о том, где найти большую оплату. И зачастую это как раз и проводит к таким проблемам. Из отчетов европейских организаций говорят о том, что в Украине - огромное количество трудовой эксплуатации. В том числе связанных с неоформленными работниками, если ты нее оформлен на работу, по сути, ты никаких прав, которые предусмотрены трудовым законодательством, не имеешь.

И если человек все же едет за границу работать, то специалисты советуют обязательно иметь копии документов, билет в обратном направлении и указать близким точный адрес.