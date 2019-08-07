 

Харьковчанам разрешат приватизировать несколько общежитий

07 августа 2019 г. 14:12
2 просмотра

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, жителям пяти общежитий в Харькове предоставят право на приватизацию жилья.

Об этом сегодня, 7 августа, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, все объекты находятся в коммунальной собственности. Вопрос об изменении статуса общежитий будет рассматриваться на ближайшей сессии Харьковского городского совета.

Общежития находятся по адресам: ул. Роганская, 186, пр. Гагарина, 300, ул. Маршала Батицкого, 20, ул. Богдана Хмельницкого, 12 и пер. Белостоцкий, 18.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.