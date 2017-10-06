Харьковчанам выключили воду: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 6 октября, временно отсутствует водоснабжение, передает прес-службы горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Грицевца, 19 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 61-в (стояк), воды не будет до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 214/2, ул. Василия Мельникова, 2 (п. №2, стояк), воду должны включить до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Академика Богомольца, 33 (п. №1, спаренный стояк), воду дадут до 17:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 72 (п. №8-12), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Льва Ландау, 16 (п. №9, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, в пер. Резниковском, 1 (п. №3, спаренный стояк), подачу воды планируют возобновить до 17:00; в пер. Клочковском, 27, - до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 358, 360, 362, пр. Победы, 76 (п. №4, стояк), 67 (п. №7, стояк), ул. Сумской, 47, воду дадут до 20:00; на ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 72-в (стояк), - до 17:00 7 октября; на пр. Победы, 70 (п. №10,11, стояк), - до 20:00 7 октября.