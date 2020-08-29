Харьковчане хотят, чтобы центральная улица в выходные дни была пешеходной - петиция

Харьковчане хотят, чтобы улица Сумская была пешеходной в выходные дни. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"Для комфортного отдыха горожан и гостей города в выходные стоит сделать пешеходной часть ул. Сумской от пл. Конституции до пл. Свободы, как, например, перекрывают ул. Крещатик в Киеве. Это будет иметь огромный положительный эффект у гуляющих людей и усилит уже сделанные замечательные элементы благоустройства вдоль ул. Сумской", - сказано в тексте.

Отметим, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.