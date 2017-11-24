Харьковчане хотят, чтобы улица Гоголя стала пешеходной

Харьковчане просят чиновников сделать улицу Гоголя в Харькове пешеходной. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Харьковского городского совета.

Также автор петиции просит «разбить сквер на пустыре между домами №№ 9 и 11 по ул. Гоголя, установить в сквере памятник Николаю Гоголю и сделать улицу пешеходной на всей протяженности от площади Поэзии до сквера «Зеркальная струя».

На данный момент петицию поддержали 20 человек.

Чтобы петицию рассмотрели в городском совете, она должна набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.