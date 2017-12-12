Харьковчане хотят оплачивать проезд в маршрутках билетом "E-ticket"

Харьковчане просят чиновников добавить к единому билету "E- ticket" возможность оплаты проезда в маршрутках. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции просит рассмотреть возможность интеграции в городскую карту проезда «Е -ticket» оплаты в маршрутках Харькова.

«Мы понимаем, это сложно и требует различных консультаций, обсуждений и так далее, но такая система оплаты проезда уже давно работает в таких городах, как, например, Москва или Варшава, поэтому, все- таки мы считаем, что такая единая возможность оплаты проезда во всех видах городского транспорта очень удобная и современная. Кроме того, это обеспечит сокращение теневых доходов перевозчиков и будет существенно способствовать увеличению бюджета, так как все средства, в таком случае, будут проходить не через водителя, а через прозрачные банковские счета»- пишет автор петиции.

Автор петиции отмечает, что Харьков стал первым городом Украины, который начал сложный процесс по переходу на новую, современную систему оплаты проезда.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в городском совете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.