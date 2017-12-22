Харьковчане хотят пополнять баланс Е-Ticket через интернет-банкинг

Харьковчане просят харьковских чиновников рассмотреть возможность пополнения баланса Е - Тicket через банк. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции просит горсовет организовать функцию пополнения баланса E - Тicket с помощью операций в интернете через "личный кабинет" зарегистрированных в Украине банков.

Кроме того, автор петиции просит чиновников рассмотреть возможность усовершенствования терминалов пополнения E - Тicket для обеспечения возможности пополнять баланс в терминале с помощью банковских карт.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.