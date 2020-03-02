Харьковчане могут бесплатно привить своих домашних питомцев

Сегодня, 2 марта, началась плановая вакцинация домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в центре обращения с животными.

Сделать прививку можно на участках КП "Жилкомсервис". Вацинация бесплатная, владельцам животных необходимо оплатить только стоимость информационной справки в размере 5 грн. Вакцинация проводится для домашних животных владельцев, проживающих в домах коммунальной формы собственности.

Дополнительная информация по телефонам: (057) 760-72-93; (057) 252-51-00; (057) 775 -33-10.