Харьковчане могут бесплатно привить своих домашних питомцев

02 марта 2020 г. 15:29
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Сегодня, 2 марта, началась плановая вакцинация домашних животных против бешенства. Об этом сообщили в центре обращения с животными.

Сделать прививку можно на участках КП "Жилкомсервис". Вацинация бесплатная, владельцам животных необходимо оплатить только стоимость информационной справки в размере 5 грн. Вакцинация проводится для домашних животных владельцев, проживающих в домах коммунальной формы собственности.

Дополнительная информация по телефонам: (057) 760-72-93; (057) 252-51-00; (057) 775 -33-10.

С графиками вакцинации можно ознакомиться по ссылке.

 

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