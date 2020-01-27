Как сообщил главный инженер КП «Харьковводоканал» Владимир Паболков, чтобы потребители получали качественную воду гарантированного качества, на предприятии соблюдают технологические регламенты, которые соответствуют государственным стандартам. По его словам, у Харькова два основных источника водоснабжения - река Северский Донец (за 40 км от города) и Краснопавловское водохранилище (за 140 км от города). По водоводам большого диаметра вода подается в город, где аккумулируется в резервуарах чистой воды и далее насосными станциями подается в распределительную водопроводную сеть.

Главный инженер предприятия отметил, что качество питьевой воды в системе централизованного водоснабжения ежедневно контролируют три ведомственные лаборатории на загородных станциях водоподготовки и в самом городе Харькове. Воду проверяют по 86 показателям на стадиях водоподготовки, транспортировки, в резервуарах чистой воды, на насосных и артезианских станциях, а также в колонках на распределительной сети.

При этом он отметил, что воду подают потребителям, выполняя все нормы, но она может потерять определенное качество при транспортировке, во время аварийно-восстановительных работ, когда отключаются и магистрали, и системы внутреннего водопровода. При повторном включении происходит взмучивание осадков, которые находятся в трубах, и некоторое время из крана может течь ржавая вода, поскольку сети в городе имеют около 80% износа.







Как сообщил главный инженер, всего в прошлом году на предприятии провели 8 тыс. 83 физико-химических и микробиологических исследований воды и около 40 тыс. анализов проб на стадии водоподготовки. Из всего количества проведенных анализов не соответствовало стандартам менее 5%, что соотвествует требованиям и нормам.







«Мы уверены в гарантии качества воды, которую подаем потребителям. Ежедневно воду проверяют, она соответствует нормам и правилам, которые введены в Украине, и харьковчане могут быть спокойны за качество воды», - подытожил Владимир Паболков.