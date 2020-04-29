Харьковчане могут передать показания счетчика воды через Telegram

В КП «Харьковводоканал» внедрили чат-бот в мобильном приложении «Telegram», через который можно передавать показания приборов учета воды.

Как отметил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь, для начала работы в поисковой строке «Telegram» необходимо ввести название предприятия и кликнуть на него, после чего абонент попадет непосредственно в мессенджер.

«Мы идем в ногу со временем, поэтому для удобства наших абонентов внедряем новые сервисы в мобильных приложениях. В настоящее время через мобильное приложение «Telegram» можно получить информацию о состоянии лицевого счета и передать показания приборов учета холодной и горячей воды. В дальнейшем в него планируем добавить услугу онлайн-оплаты», - сообщил Евгений Дегтярь.

Подробная инструкция по работе в мобильном приложении «Telegram» размещена на официальном сайте предприятия в разделе «Счетчики».

На предприятии напомнили, что также передать показания приборов учета холодной воды можно: в личном кабинете абонента на официальном сайте предприятия; с помощью специального номера в «Viber» (050) 355-12-12 (в настоящее время этот номер предназначен только для приема показаний в виде сообщений); с помощью круглосуточного телефона для приема показаний водомеров: (057) 707-58-51 или через сall-центр предприятия.