Харьковчане могут передать показания счетчика воды через Telegram

29 апреля 2020 г. 13:27
1 просмотр

В КП «Харьковводоканал» внедрили чат-бот в мобильном приложении «Telegram», через который можно передавать показания приборов учета воды.

Как отметил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь, для начала работы в поисковой строке «Telegram» необходимо ввести название предприятия и кликнуть на него, после чего абонент попадет непосредственно в мессенджер.

«Мы идем в ногу со временем, поэтому для удобства наших абонентов внедряем новые сервисы в мобильных приложениях. В настоящее время через мобильное приложение «Telegram» можно получить информацию о состоянии лицевого счета и передать показания приборов учета холодной и горячей воды. В дальнейшем в него планируем добавить услугу онлайн-оплаты», - сообщил Евгений Дегтярь.

Подробная инструкция по работе в мобильном приложении «Telegram» размещена на официальном сайте предприятия в разделе «Счетчики».

На предприятии напомнили, что также передать показания приборов учета холодной воды можно: в личном кабинете абонента на официальном сайте предприятия; с помощью специального номера в «Viber» (050) 355-12-12 (в настоящее время этот номер предназначен только для приема показаний в виде сообщений); с помощью круглосуточного телефона для приема показаний водомеров: (057) 707-58-51 или через сall-центр предприятия.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53