Харьковчане могут получить справки о месте жительства и составе семьи онлайн

07 декабря 2020 г. 13:30
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Информацию о месте жительства и составе семьи можно получить через Портал электронных сервисов города Харькова. Как отметили в Департаменте цифровой трансформации, эта услуга стала доступна онлайн благодаря проекту «Убить справку», который реализуется совместными усилиями Дома недвижимости и Департамента регистрации.

Для получения справки в электронном формате нужно зайти на сайт «Портал электронных сервисов города Харькова», пройти авторизацию, выбрать необходимую услугу, внести данные в обязательные для заполнения поля и сразу получить сформированную справку. В случае необходимости ее можно самостоятельно распечатать. Этот документ имеет полную юридическую силу, так же, как и бумажная справка с мокрой печатью. 

В департаменте отметили, что сегодня в городе 83% справок о месте жительства и составе семьи формируется онлайн. Кроме получения этой справки, на портале доступно более 15 услуг.

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