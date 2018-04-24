Харьковчане могут стать общественными инспекторами по охране культурного наследия

24 апреля 2018 г. 15:14
42 просмотра

Харьковчан приглашают стать общественными инспекторами по охране культурного наследия

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Электронную регистрацию желающих проводят Управление культуры и туризма ХОГА совместно с ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия».

Для желающих стать общественным инспектором необходимо заполнить заявление-анкету и отправить ее по адресу: kharkivoks@ukr.net.

Начало регистрации запланировано на 1 мая 2018 года.

Продлится регистрация 2 месяца.

После обработки данных и отбора заявлений, которые будут соответствовать критериям, необходимым для получения удостоверения общественного инспектора, для будущих общественных инспекторов пройдет обучающий семинар-тренинг по вопросам охраны культурного наследия.

Все авторы заявлений, которые получат одобрение, будут проинформированы дополнительно о форме и дате учений.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.