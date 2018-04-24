Харьковчане могут стать общественными инспекторами по охране культурного наследия

Харьковчан приглашают стать общественными инспекторами по охране культурного наследия
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Электронную регистрацию желающих проводят Управление культуры и туризма ХОГА совместно с ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия».
Для желающих стать общественным инспектором необходимо заполнить заявление-анкету и отправить ее по адресу: kharkivoks@ukr.net.
Начало регистрации запланировано на 1 мая 2018 года.
Продлится регистрация 2 месяца.
После обработки данных и отбора заявлений, которые будут соответствовать критериям, необходимым для получения удостоверения общественного инспектора, для будущих общественных инспекторов пройдет обучающий семинар-тренинг по вопросам охраны культурного наследия.
Все авторы заявлений, которые получат одобрение, будут проинформированы дополнительно о форме и дате учений.