Харьковчане могут стать общественными инспекторами по охране культурного наследия

Харьковчан приглашают стать общественными инспекторами по охране культурного наследия

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Электронную регистрацию желающих проводят Управление культуры и туризма ХОГА совместно с ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия».

Для желающих стать общественным инспектором необходимо заполнить заявление-анкету и отправить ее по адресу: kharkivoks@ukr.net.

Начало регистрации запланировано на 1 мая 2018 года.

Продлится регистрация 2 месяца.

После обработки данных и отбора заявлений, которые будут соответствовать критериям, необходимым для получения удостоверения общественного инспектора, для будущих общественных инспекторов пройдет обучающий семинар-тренинг по вопросам охраны культурного наследия.

Все авторы заявлений, которые получат одобрение, будут проинформированы дополнительно о форме и дате учений.