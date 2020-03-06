Харьковчане, находившиеся на обсервации в Новых Санжарах, вернулись домой

В Харьков приехали украинцы, находившиеся на обсервации в Новых Санжарах.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.

Трех харьковчан и двух жительниц Донецкой области встретил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Он поздравил их с возвращением домой и предложил помощь областной администрации в случае, если есть такая необходимость.

«Были определенные волнения, вместе с этим харьковчане встретили вас очень тепло и хорошо. Вы знаете, что Харьковская область, наши жители с уважением отнеслись к принятию людей из Китая, для нас это было очень важно. Вас рады видеть здесь. Все, что от нас надо, - пожалуйста, обращайтесь, мы готовы поддержать», - сказал председатель ХОГА.

Прибывшие заверили Алексея Кучера, что в Новых Санжарах о них хорошо заботились и сейчас они в чем не нуждаются.

После встречи с председателем ХОГА харьковчан развезут по домам в Харькове, а жителей Донбасса доставят домой.