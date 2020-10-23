Харьковчане организовали автопробег, чтобы привлечь внимание к проблемам города

23 октября 2020 г. 17:04
Автор: Алина Тюхай
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Около 150 автомобилей предпринимателей и обычных харьковчан сегодня организовали автопробег, дабы в очередной раз привлечь внимание к проблемам Харькова. Это и проблемы коммунальной сферы, и непрозрачность расходования бюджетных средств, и значительное количество коррупционных скандалов, где действующими лицами являются именно топ-чиновники харьковской мэрии.

Андрей Винаков, гендиректор ЧАО "Концерн АВЭК и Ко"

Ту монополию определенного клана, которая существует уже около 14 лет в нашем городе. Клана, который выигрывет все тендеры. Который строит туалеты за много-много миллионов, тратит по два миллиарда на строительство зоопарка и по 10 раз перестраивает фонтаны. Что касается здравоохранения - опять же, те люди которые прилюдно рвут Covid как тряпку, а потом когда доходит до дела, уезжают уезжают лечиться в Германию. 

Еще одна цель автопробега - призвать горожан прийти на выборы.

Андрей Винаков, гендиректор ЧАО "Концерн АВЭК и Ко"

Накануне выборов мы имеем реальный шанс изменить будущее нашего города, привести к власти действительно профессионалов своего дела.

 
Видео: 

Харьковчане организовали автопробег, чтобы привлечь внимание к проблемам города - 23.10.2020

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