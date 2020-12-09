Харьковчане пикетируют горсовет

Сегодня, 9 декабря, возле харьковского горсовета – два пикета. Первый пикет проводят харьковчане, которые выступают против деятельности Харьковского коксового завода. Они требуют закрыть предприятие из-за вредных выбросов в воздух.

Второй пикет устроили участники нескольких общественных организаций, которые требуют от депутатов нового созыва проводить проукраинскую политику. По словам активистов общественной организации «Фрайкор», новоизбранные депутаты должны защищать интересы украинского государства и понимать, что Харьков – прифронтовой регион, поэтому в Харькове нельзя допустить повторения сценария Донбаса.