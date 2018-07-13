Харьковчане победили на Международной математической олимпиаде в Румынии

13 июля 2018 г. 10:29
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Команда Украины, в состав которой вошли 4 харьковчанина, завоевала 4 золотые и 2 серебряные медали.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Это принесло команде Украины четвертое общекомандное место. Такой результат является лучшим для национальной команды за все годы независимости Украины.

«59-я Международная математическая олимпиада состоялась с 3 по 14 июля в городе Клуж-Напока (Румыния). В этих престижных ученических математических соревнованиях приняли участие 594 школьника из 107 стран мира, - рассказали в Департаменте науки и образования ХОГА. - Команда Украины состояла из шести человек, в том числе 4 ученика - из города Харьков. Все харьковчане получили высокие награды».

Среди награжденных:

- Нго Нгок Тхай Шон и Роман Сарапин - ученики Харьковского физико-математического лицея №27 (золотые медали);

- Илья Коваль - студент Харьковского учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Харьковского городского совета (золотая медаль);

- Алина Гарбузова - ученица Харьковского физико-математический лицея №27 Харьковского городского совета (серебряная медаль).

«Мы гордимся успехами наших учеников. От всей души поздравляем самых талантливых юных математиков и их наставников!», - отметили в департаменте.

 

 

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