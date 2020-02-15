Харьковчане почтили память погибших в Афганистане

Митинг по случаю 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялся сегодня, 15 февраля, на мемориальном комплексе погибших воинов-интернационалистов на ул. Культуры.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в мероприятии приняли участие ветераны войны в Афганистане, родственники погибших военных, руководство города и области, представители духовенства, общественных организаций и жители города. Присутствующие возложили к памятнику цветы и почтили память погибших минутой молчания.
Справка: Афганская война (1979-1989) - военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. Вывод советских войск из Афганистана, в соответствии с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА, начался 15 мая 1988 года и длился восемь месяцев. 15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана. С 2004 года этот день отмечается как День чествования участников боевых действий на территории других государств.