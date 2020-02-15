Харьковчане почтили память погибших в Афганистане

Митинг по случаю 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялся сегодня, 15 февраля, на мемориальном комплексе погибших воинов-интернационалистов на ул. Культуры.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в мероприятии приняли участие ветераны войны в Афганистане, родственники погибших военных, руководство города и области, представители духовенства, общественных организаций и жители города. Присутствующие возложили к памятнику цветы и почтили память погибших минутой молчания.