Харьковчане почтили память погибших в Афганистане

15 февраля 2020 г. 11:32
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Митинг по случаю 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялся сегодня, 15 февраля, на мемориальном комплексе погибших воинов-интернационалистов на ул. Культуры. 

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в мероприятии приняли участие ветераны войны в Афганистане, родственники погибших военных, руководство города и области, представители духовенства, общественных организаций и жители города. Присутствующие возложили к памятнику цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Справка: Афганская война (1979-1989) - военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. Вывод советских войск из Афганистана, в соответствии с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА, начался 15 мая 1988 года и длился восемь месяцев. 15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана. С 2004 года этот день отмечается как День чествования участников боевых действий на территории других государств. 

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