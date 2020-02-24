Харьковчане почтили память погибших в теракте возле Дворца Спорта

К памятному знаку, установленному возле места трагедии, пришли родные, друзья и харьковчане. Всего, около сотни людей. В нескольких метрах отсюда пять лет назад прогремел взрыв, унесший жизни четырех человек. Их имена теперь высечены на граните. Это - Даниил Дидик, Николай Мельничук, Вадим Рыбальченко и Игорь Толмачев.

Виктор Трубчанов, участник Марша Достоинства 2015-го года:

Гарний настрій, гарний день був. Люди вистраювались, щоб йти колонною. І в момент, коли це все робилось, пролунав вибух. Була паніка, страшно було, не було ні однієї скорої. Перша приїхала хвилин за 6, 7 - це було страшно.

Теракт произошел 22 февраля 2015 года во время Шествия евромайданивцев на проспекте Маршала Жукова. Рванула противопехотная мина с большими радиусом действия. В результате взрыва погибли четыре человека. Одиннадцать получили ранения. В конце прошлого года Фрунзенский райсуд Харькова признал Виктора Тетюцького, Владимира Дворникова и Сергея Башлыкова виновными в теракте. Всем трем присудили пожизненное заключение. В то же время, суд изменил обвиняемым меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Это потому, что все трое были в списках на обмен. Родные погибших в результате теракта были против освобождения обвиняемых. До этого дело в суде рассматривали пять лет. Андрей Дидик, отец Даниила Дидика, говорит: с потерей смириться трудно, а с тем, что виновные сейчас на свободе, вообще невозможно.

Андрей Дидик, отец Даниила Дидика:

Кожне засідання це таке .. Дуже важко знаходитись в одному приміщенні з вбивцями твого сина чи слухати, коли вони кажуть, що у них сидіння в автобусі не дуже м'які, або що вони поїли не о 8-й, а о 7-й.

На пятую годовщину трагедди возле фотографий - зажженные лампадки и цветы. Священнослужители отслужили молебен по погибшим.