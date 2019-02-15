Харьковчане почтили память погибших воинов-афганцев

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в митинге по случаю 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана приняли участие ветераны, родственники погибших военных, руководство города, представители духовенства, общественных организаций и горожане. Присутствующие возложили к памятнику цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан отметила, что городская власть поддерживает воинов-интернационалистов и их семьи, в том числе и финансово.Так есть государственные льготы, связанные со льготной оплатой коммунальных услуг, но к ним добавилась еще и местная льгота, чтобы 50% превратились в 100%.

«Вот - наши мамы, жены, которые потеряли своих близких, ребята, которые потеряли своих друзей. Мы видим, как они со слезами на глазах обнимаются и вспоминают своих побратимов. Харьковчане, которые потеряли своих близких. Праздник омрачается потерей людей. Поэтому в этот день мы как никогда должны желать нашей Украине мира, мира и еще раз мира, чтобы не терять наших близких, чтобы не было опасности для наших семей, детей и внуков, чтобы в наших семьях и стране все было хорошо», -подчеркнула она.