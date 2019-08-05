Харьковчане почтили память расстрелянных в урочище Сандормох

Урочище Сандормох расположено в российской Карелии. Оно стало одним из символов Большого террора. В документах советских времен эта местность обозначена как "обычное место для расстрелов". Более 80 лет назад там расстреляли около 7 тысяч людей 60-ти национальностей и 9 религиозных конфессий. Это данные Украинского института национальной памяти Среди расстрелянных - более 600 украинцев.

Cегодня - Международный день памяти расстрелянных в Сандормохе. Об этом рассказывает Виктория Склярова, организатор акции памяти.

Склярова говорит: 82 года назад было подписано постановление ЦК ВКП (б) “Об антисоветских элементах». Тогда же началось массовое уничтожение людей, которых советская власть назвала “врагами народа» . Это ученые, военные, художники, инженеры.

Виктория Склярова, организатор акции

Цей жахливий наказ був підписаний саме 5 серпня . Наказ, який поклав початок сплеску репресій. В Харкові 2 роки тому вже читали прізвища Сандормоху, і ці списки в нас вже були

Мария Тахтаулова говорит: на акцию пришла по зову сердца. Зачитает около двухсот фамилий.

Мария Тахтаулова, начальник северо-восточного отдела Украинского института Национальной памяти

Ну і багато з них - це відомі і в Харкові люди. Це наш Будинок Слова. Це так звана «камера попереднього ув'язнення, де з 66 квартир 40 - були репресовані люди, які в тому числі опинились в подальшому в Сандармосі. Ну такі прізвища як Курбас, Куліш - всім відомі добре

Около шести вечера возле палатки «Все для Перемоги” на площади Свободы начали собираться харьковчане. Поименно вспомнили тех, кто погиб в годы Большого Террора.

Такие акции памяти состоялись сегодня не только в Украине. Еще - в Молдове, Грузии, России, Чехии, Австрии, Америке, Германии