Харьковчане почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа

День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа отметили в Харькове. В 12.00 на площади Свободы харьковчане присоединились к всеукраинской минуте молчания.

Уже позже, вечером, около 3 десятков горожан с флагами крымских татар провели акцию памяти.

Участники отметили - несмотря на то, что в этом году исполняется 75 лет со времени депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины, эта проблема остается до сих пор актуальной из-за российской аннексиюи Крыма и репрессий на полуострове относительно крымских татар.