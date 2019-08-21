Харьковчане получили государственные награды

Ряду харьковчан сегодня, 21 августа, на сессии городского совета вручили грамоты Верховной Рады Украины.

Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, за особый вклад в социально-экономическое и культурно-образовательное развитие Харькова, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм грамоты вручили заместителю городского головы - управляющему делами исполнительного комитета городского совета Татьяне Чечетовой-Терашвили и Людмиле Аркуше, которая 35 лет занимала должность директора харьковской школы №150.

Также за особый вклад в развитие отечественного образования, плодотворную научную и педагогическую деятельность грамоту Верховной Рады вручили Михаилу Крамаренко - преподавателю театрального отделения Детской школы искусств №6.