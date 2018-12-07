Харьковчане получили премии мэрии

Церемония награждения лауреатов премии Харьковского городского совета прошла сегодня, 7 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

За весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления в этом году городской совет присудил премии в 9-ти номинациях: «Развитие самоорганизации населения», «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь», «Образование и наука», «Здравоохранение и социальная защита», «Развитие физической культуры и спорта», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология», «Творческие достижения», «Укрепление международных связей», «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка».

Лауреатами премии стали 26 человек - работники коммунальных предприятий, врачи, ученые, социальные работники, работники учебных заведений, спортсмены, деятели искусства, дворники и пр. Также премию присудили двум коллективам: ЧАО «Завод «Южкабель» и Молодежному совету.

Самому юному из лауреатов всего 8 лет. Это шахматист Тихон Черняев. В этом году мальчик стал двукратным чемпионом мира по шахматам среди детей в возрасте 8-12 лет.