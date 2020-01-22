Харьковчане празднуют 101-ю годовщину со Дня соборности Украины

Несмотря на дождь, сегодня к памятнику Тарасу Шевченко с самого утра шли люди - сначала официальные делегации, затем - патриотически настроенные харьковчане.

Именно в этот день, 22 января, более чем сто лет назад объединились восточные и западные украинские земли в единое государство.

Максим Черемский, харьковчанин

Всі свята, які мають відношення до українського народу, до української держави, ми повинні святкувати, навіть радянські свята, незважаючи, якщо вони мають відношення до України, ми маємо відзначати

Почтить событие к памятнику Кобзарю пришел и современный бандурист Назар Божинский.

Назар Божинский, бандурист, козацкий сотник

Це важливо тим сьогодні, що соборна Україна - це не тільки просто громадяни України, це як раз всі Українці, які живуть по всьому світі, а також всі землі українські

Вечером горожане собрались создать цепь возъединения и отпраздновать день соборности рок-концертом.