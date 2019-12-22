Харьковчане предлагают обустроить велопарковки возле школ - петиция

Харьковчанка предложила городским властям организовать установку велопарковок во дворах школ.

Соответствующая петиция об этом размещена на сайте Харьковского городского совета.

«У каждой школы города есть закрытый (внутренний) двор. Просим горсовет обязать все учебные учреждения установить охраняемые (в закрытом, внутреннем дворе), номерные (выдавать номерки на место парковки) вело-парковки на 150-250 велосипедов в каждой школе», - пишет автор петиции Пустобрыкова Ирина Юрьевна.

По мнению харьковчанки, этот вопрос особенно актуален для школ в частном секторе.

«К сожалению, сейчас детям негде оставить велосипед. Даже вечером, придя на тренировку, кружок или дополнительные занятия на территории школы велосипед приходится оставлять на улице, что повышает шансы на его «угон», - констатирует автор инициативы.

На данный момент петицию поддержали 13 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5 тысяч подписей в течение 90 дней.

Сбор подписей под петицией стартовал 20 декабря.