Харьковчане предлагают очистить от мусора городскую реку и увеличить штрафы за её загрязнение - петиция

Очистить от мусора реку Харьков предлагают городским властям харьковчане.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Автор петиции отмечает, что гуляя на набережной и проходя вдоль реки, она замечает очень много мусора.

«Это влияет на нас и экологию. На птиц, которые там плавают», - пишет харьковчанка и предлагает очистить реку и в качестве предупредительной меры увеличить штраф за бросание мусора в водоем.

Сбор подписей под петицией стартовал накануне, 5 марта.

На данный момент инициативу харьковчанки поддержали более десятка человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.