Харьковчане предлагают поставить в метро урны для мусора

Харьковчане просят чиновников установить контейнеры для мусора на станциях метро.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Автор петиции просит установить минимум по одному контейнеру на каждой станции.

«А то даже салфетку выкинуть некуда», - констатирует харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал 22 мая.

На данный момент ее поддержали 46 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.