Харьковчане предлагают присвоить Кернесу звание Героя Украины и установить ему памятник в центре города

Мэру Харькова Геннадию Кернесу, который скончался в ночь на 17 декабря, предлагают посмертно присвоить звание Героя Украины. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента.

"Обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о присвоении Геннадию Адольфовичу Кернесу высшей государственной награды - Героя Украины (посмертно) как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства и за весомый вклад в развитие органов местного самоуправления", - сказано в тексте.

Там же зарегистрирована петиция с предложением установить Кернесу памятник в центре Харькова.

"Сегодня страну всколыхнула новость о смерти харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, чей вклад в развитие Харькова невозможно не оценить. Последние 16 лет своей жизни Геннадий Адольфович посвятил служению своей стране, ее гражданам и, конечно же, харьковчанам. Его девиз "На благо города и всех харьковчан" стал воплощением в жизнь иного тезиса "Не словом, а делом" и стал примером лидерства и самоотдачи для всей страны и всех глав городов. Пользуясь своим правом обращения к президенту Украины, обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о чествовании памяти путем содействия в вопросе установления памятника Геннадию Адольфовичу Кернесу как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства", - сказано в тексте.

Напомним, чтобы петиции были рассмотрены президентом, они должны набрать 25 000 подписей за 90 дней.