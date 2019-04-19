Харьковчане предлагают расширить проезжую часть на улице Веснина - петиция

19 апреля 2019 г. 9:19
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Харьковчане предлагают городским властям рассмотреть вопрос о расширении проезжей части на улице Веснина.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Как пишет автор петиции, Садчиков Сергей, улица Веснина является местом постоянной концентрации автомобильных пробок в дневное время, так как имеет низкую пропускную транспортную способность.

В связи с этим харьковчанин предлагает расширить проезжую часть от улицы Пушкинской до улицы Алчевских путем демонтажа одной колеи трамвайных путей и организации движения трамваев в обоих направлениях по одной оставшейся колее.

Сбор подписей под петицией стартовал накануне, 18 апреля, и на данный момент инициативу харьковчанина поддержали несколько человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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