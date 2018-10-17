Харьковчане предлагают разгрузить улицу Жилярди от автомобилей - петиция

17 октября 2018 г. 13:22
175 просмотров

Разгрузить транспортный поток на улице Жилярди предлагает харьковчанин чиновникам горсовета.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

Разгрузка дороги на данном участке, по мнению автора петиции, возможна, если продлить улицу  Пушкинскую до улицы Шевченко или до улицы Саперной.

Сбор подписей под петицией стартовал сегодня, 17 октября.

На данный момент ее поддержали несколько человек.

Для того, чтоб петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 голосов в течение 90 дней.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.