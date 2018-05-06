Харьковчане предлагают сделать разметку на дороге на остановках общественного транспорта

Харьковчане просят чиновников организовать нанесение разметки на асфальте на всех остановках общественного транспорта в городе.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Часто на остановках паркуют авто, занимая место частично или полностью.

Водители, особенно маршруток, часто останавливаются за много метров до остановки, не доезжая до неё, даже если там пусто, и она не занята. Людям приходится бежать к автобусу.

Часто водители маршруток просто проезжают остановки "не замечая" их», - обращает внимание чиновников автор петиции.

Знак остановки часто не виден, а разметка сразу будет видна всем , поэтому нарушать правила водители будут меньше, считает харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал 4 мая.

На данный момент петицию подписал 31 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей за 90 дней.