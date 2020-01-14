Харьковчане предлагают создать новый транспортный маршрут

14 января 2020 г. 13:24
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На сайте Харьковского горсовета действует для подписания петиция с просьбой продлить троллейбусный маршрут или создать новый. 

"Предлагаю к рассмотрению восстановить маршрут троллейбуса №9 или продление маршрута троллейбуса №6.

Также можно создать новый маршрут: Ул. Университетская (к-тр "Зирка") - ул. Кузнечная, пер. Подольский, Подольский мост, ул. Вернадского, пр. Гагарина, ул.Валдайская, ул.Достоевского, ст.Основа (конечная) - ул.Валдайская, ул. Деповская, ул.Южнопроектная, пр.Гагарина,пер. Подольский, Подольский мост, ул. Вернадского, Ул. Университетская", - говорится в прошении. 

Если за 90 дней петиция наберет не менее 5 тысяч подписей, она будет рассмотрена на заседании Харьковского горсовета. 

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