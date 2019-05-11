Харьковчане предлагают убрать рекламу с площади Свободы - петиция

Убрать рекламу с площади Свободы предлагают харьковчане городским чиновникам.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.
Аргументируя свою петицию, ее автор отмечает, что площадь Свободы - это «визитная карточка Харькова, но никак не огромная реклама для всех прохожих».
«Харьков - город истории, и стиль зданий соответствующий, но никак не для рекламных баннеров», - пишет харьковчанин.
Сбор подписей под петицией стартовал 10 мая.
На данный момент ее поддержали 217 человек.
Если петиция наберет 5000 подписей в течение 90 дней, то ее рассмотрят в горсовете.