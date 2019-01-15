Харьковчане предлагают убрать с городских памятников флаги - петиция

15 января 2019 г. 14:16
144 просмотра

Харьковчане предлагают убрать с памятников и культурных объектов города флаги и посторонние предметы.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Остатки "флагово-красочной войны" 2013-15 годов до сих пор присутствуют на харьковских достопримечательностях. На Зеркальной струе, Основателям Харькова, Солдату и прочих», - говорится в тексте петиции.

По мнению ее автора, это принижает ценность флага как символа государства и не соответствует духу и стилю памятников, которые не предусматривают размещения дополнительных деталей. 

«Предлагаю запретить размещение флагов везде, кроме специальных флагштоков и креплений на зданиях», - пишет харьковчанин.

Сбор подписей под петицией стартовал вчера, 14 января.

На данный момент ее поддержали 24 человека.

Чтобы петицию рассмотрели в горсовете, для этого ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.