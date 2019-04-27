Харьковчане предлагают убрать стихийные парковки на площади в центре города - петиция

27 апреля 2019 г. 16:35
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Убрать с площади Свободы организованные стихийные парковки предлагают харьковчане городским чиновникам.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

"Очистить "лицо" города Харькова - площадь Свободы -  от многочисленных стихийных парковок", -  пишет автор петиции Тимченко Сергей.

По его мнению, сама площадь уже превратилась в большую парковку.

Также харьковчанин предлагает городским властям контролировать и ограничивать это в будущем.

Сбор подписей под петицией стартовал 26 апреля.

На данный момент ее подписали 8 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

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